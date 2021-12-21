Коронавирус в Грузии: статистика 21 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 282 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 913 738-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 378;
- Имерети – 532;
- Аджария – 272;
- Шида Картли – 256;
- Самегрело – Земо Сванети – 252;
- Кахети –162;
- Квемо Картли – 121;
- Гурия – 122;
- Мцхета-Мтианети – 76;
- Самцхе-Джавахети – 73;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 38.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 263 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 866 339 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 169 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 34 204 (-34). В тяжелом состоянии находятся 1 380 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 318 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 626 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 021 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 35 человек;
- Проходят лечение на дому – 27 557 человек;
- На самоизоляции находятся – 33 699 человек.
За последние 24 часа был проведены 49 347 тестов. В том числе 34 387 исследований на антиген и 14 960 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,65%. Показатель за последние 14 дней – 6,71%.