Коронавирус в Грузии: статистика 21 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 282 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 913 738-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 378;

Имерети – 532;

Аджария – 272;

Шида Картли – 256;

Самегрело – Земо Сванети – 252;

Кахети –162;

Квемо Картли – 121;

Гурия – 122;

Мцхета-Мтианети – 76;

Самцхе-Джавахети – 73;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 38.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 263 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 866 339 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 169 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 34 204 (-34). В тяжелом состоянии находятся 1 380 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 318 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 626 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 021 человек;

В карантинных пространствах находятся – 35 человек;

Проходят лечение на дому – 27 557 человек;

На самоизоляции находятся – 33 699 человек.

За последние 24 часа был проведены 49 347 тестов. В том числе 34 387 исследований на антиген и 14 960 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,65%. Показатель за последние 14 дней – 6,71%.