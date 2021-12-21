prevention covid 2019 pandemic robot doctor with s V4MCZDM #новости Covid-19, коронавирус в Грузии
Prevention COVID 2019 pandemic. Robot doctor with surgical mask, stethoscope, syringe and pills stands next to a black chalkboard and handwritten message Attention Coronavirus. Green background.

Коронавирус в Грузии: статистика 21 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 282 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 913 738-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 378;
  • Имерети – 532;
  • Аджария – 272;
  • Шида Картли – 256;
  • Самегрело – Земо Сванети – 252;
  • Кахети –162;
  • Квемо Картли – 121;
  • Гурия – 122;
  • Мцхета-Мтианети – 76;
  • Самцхе-Джавахети – 73;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 38.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 263 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 866 339 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 169 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 34 204 (-34). В тяжелом состоянии находятся 1 380 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 318 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 626 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 021 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 35 человек;
  • Проходят лечение на дому – 27 557 человек;
  • На самоизоляции находятся – 33 699 человек.

За последние 24 часа был проведены 49 347 тестов. В том числе 34 387 исследований на антиген и 14 960 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,65%. Показатель за последние 14 дней – 6,71%.

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