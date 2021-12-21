Делом задержанного в Германии бывшего главы Генштаба Грузии занялись украинские консулы

Делом задержанного в Германии бывшего начальника Генштаба Грузии генерала Гиги Каландадзе уже занялись украинские консулы, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

«Посольство Украины в Германии информировано о задержании 19 декабря в аэропорту Берлин-Бранденбург украинского гражданина Георгия Каландадзе», – рассказал Николенко изданию.

Украинские консулы уже взаимодействуют с немецкими правоохранителями для выяснения причин задержания и предоставления гражданину консульской помощи, добавил он. Для защиты интересов Каландадзе также подключился его юрист.

Каландадзе получил гражданство Украины 20 декабря 2019 года указом президента Зеленского. Георгий Каландадзе был объявлен в розыск правоохранительными органами Грузии.

Напомним, Гиги Каландадзе был задержан в Германии 19 декабря. Как сообщалось, по запросу Тбилиси. Обвинения, выдвинутые в его адрес в Грузии предполагают лишение свободы сроком от 12-ти до 17-ти лет.

Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. С 2014 года он проживал в Украине.

По одному из дел в 2013 году суд признал Каландадзе невиновным. Спустя два года военному заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы Элберта Коберидзе. Прокуратура утверждает, что силовики требовали от задержанного сознаться в подготовке террористического акта.