pashinian zalkaliani #новости Грузия-Армения, Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В Тбилиси с рабочим визитом прибыл премьер-министр Армении

SOVAОт

В Тбилиси с рабочим визитом прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Надеемся на плодотворное заседание Межправительственной экономической комиссии и на углубление наших двусторонних отношений», – написал глава МИД в Twitter.

В Тбилиси глава армянского правительства встретится со свои грузинским коллегой и примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Не исключено, что одной из тем повестки станет региональная платформа «3+3» от участия в которой Грузия отказывается.

SOVA

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