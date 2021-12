В Тбилиси с рабочим визитом прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Надеемся на плодотворное заседание Межправительственной экономической комиссии и на углубление наших двусторонних отношений», – написал глава МИД в Twitter.

Pleased to welcome 🇦🇲 PM @NikolPashinyan on his visit to 🇬🇪. Looking forward to a fruitful Intergovernmental Economic Commission meeting and deepening our bilateral relations. pic.twitter.com/EpnOZTvtV0

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) December 20, 2021