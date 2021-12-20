В Грузии подтверждены два случая нового штамма коронавируса Omicron

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в Грузии выявлены два случая нового штамма Omicron.

«Мы изучили около 10 случаев, в нескольких случаях были подтверждены Delta и Delta+. В двух случаях мы выявили Omicron.

В обоих случаях это – граждане Грузии. Один из них вернулся из Дубаи, второй – из США. Мы изучаем 26 человек, которые вступали с ними в контакт, среди них 11 иностранцев. Оба инфицированных находятся дома, на самоизоляции», — сообщил Гамкрелидзе.