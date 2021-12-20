В Грузии пропал бывший замглавы Национального агентства окружающей среды

В Грузии ищут экономиста Рамаза Герлиани, бывшего заместителя главы Национального агентства окружающей среды. По словам родных и близких мужчины, он не выходит на связь уже второй день. Члены семьи не исключают, что исчезновение может быть связано с недавней публикацией Герлиани в Facebook, где он сообщал о преследовании со стороны полиции.

19 декабря Рамаз Герлиани написал в соцсети, что полицейский проник в квартиру, где проживают его экс-супруга с детьми. Как утверждал Герлиани, правоохранитель собирал на него информацию и затем продавал ее.

«Этот мерзкий «полицейский» путем вербовки и использования моей бывшей жены сумел проникнуть в мою частную собственность, в мое рабочее пространство и пространство, где живут мои дети он проник как крыса.

14 ноября он встретил меня вооруженным в собственной квартире. По бессовестно ложному мотиву он устроил мне допрос, нанес оскорбление… я уничтожен», — писал мужчина.

Как сообщил Radio Tavisufleba друг Рамаза Герлиани, несмотря на развод с женой, мужчина продолжал работать из квартиры и проводил в ней немало времени. Герлиани подозревал, что правоохранители пытались получить информацию о его личной жизни путем скрытого наблюдения.

Родные экономиста говорят, что его машина нашлась у отделения полиции в районе Авчала. По словам сестры, автомобиль был открыт, с ключами в замке зажигания, все документы были на месте.

Согласно отчету патрульной полиции, которая прибыла на место после обращения Герлиани, правоохранитель был в доме с согласия владельцев.

«Мы опросили бывшую жену заявителя, которая сказала, что этот человек был ее знакомым и не проникал в дом незаконно без ее согласия».