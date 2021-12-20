В Берлине задержан бывший глава Генштаба Грузии, Тбилиси требует его экстрадиции

Генеральная прокуратура Грузии обратится к немецкой стороне с запросом об экстрадиции бывшего начальника Генштаба вооруженных сил генерала Гиги Каландадзе в Грузию, сообщили в ведомстве. Согласно распространенной информации, бывшего высокопоставленного чиновника задержали в Берлине по запросу Тбилиси.

«Обвинения, выдвинутые в адрес Георгия Каландадзе предполагают лишение свободы сроком от 12-ти до 17-ти лет.

Генеральная прокуратура Грузии обратится к немецкой стороне с запросом о выдаче разыскиваемого в Грузии лица в установленные законом сроки», — говорится в сообщении прокуратуры.

Георгий Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. С 2014 года он проживал в Украине.

По одному из дел в 2013 году суд признал Каландадзе невиновным. Спустя два года военному заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы Элберта Коберидзе. Прокуратура утверждает, что силовики требовали от задержанного сознаться в подготовке террористического акта.

В поддержку бывшего соратника выступил экс-президент, опубликовавший пост на своей странице в Facebook.

«Он герой войны 2008 года. Тогда группа 4-й бригады, которой он командовал, остановила передовую ударную группировку российских танков, и в этом бою командующий 58-й российской армией генерал Хрулов был тяжело ранен.

Как только в Украине началась война, Гиги стал активно участвовать в боевых действиях. Он внес значительный вклад в предотвращение наступления противника на Восточном фронте. Дело было возбуждено именно после этого. Насколько мне известно, генерал Каландадзе — гражданин Украины, также он занимает должность в Национальной гвардии Украины.

Очень жаль, что правительство Грузии создает проблемы для главных врагов России во всем мире. Я уверен, что прокуратура Германии и суд быстро выяснят, необоснованность ходатайства о задержании, и Гиги будет скоро освобожден!» — написал Саакашвили.