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Viral structure. Viral particle is made up of a nucleus of nucleic acid (DNA or RNA) surrounded by a protein coat. Conceptual illustrative virus. 3D illustration.

Коронавирус в Грузии: статистика 20 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 1 269 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 910 456-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 600;
  • Имерети – 197;
  • Аджария – 122;
  • Шида Картли – 56;
  • Самегрело – Земо Сванети – 64;
  • Кахети –71;
  • Квемо Картли – 85;
  • Гурия – 34;
  • Мцхета-Мтианети – 31;
  • Самцхе-Джавахети – 31;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 5.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 127 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 863 076 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 45 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 116 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 34 238. В тяжелом состоянии находятся 1 430 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 314 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 774 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 071 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 31 человек;
  • Проходят лечение на дому – 27 393 человека;
  • На самоизоляции находятся – 35 340 человек.

За последние 24 часа был проведен 22 001 тест. В том числе 14 145 исследований на антиген и 7 856 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,89%. Показатель за последние 14 дней – 6,93%.

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