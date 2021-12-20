Коронавирус в Грузии: статистика 20 декабря

В Грузии за сутки выявлено 1 269 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 910 456-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 600;

Имерети – 197;

Аджария – 122;

Шида Картли – 56;

Самегрело – Земо Сванети – 64;

Кахети –71;

Квемо Картли – 85;

Гурия – 34;

Мцхета-Мтианети – 31;

Самцхе-Джавахети – 31;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 5.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 127 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 863 076 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 45 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 116 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 34 238. В тяжелом состоянии находятся 1 430 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 314 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 774 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 071 человек;

В карантинных пространствах находятся – 31 человек;

Проходят лечение на дому – 27 393 человека;

На самоизоляции находятся – 35 340 человек.

За последние 24 часа был проведен 22 001 тест. В том числе 14 145 исследований на антиген и 7 856 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,89%. Показатель за последние 14 дней – 6,93%.