Коронавирус в Грузии: статистика 20 декабря

В Грузии за сутки выявлено 1 269 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 910 456-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 600;
- Имерети – 197;
- Аджария – 122;
- Шида Картли – 56;
- Самегрело – Земо Сванети – 64;
- Кахети –71;
- Квемо Картли – 85;
- Гурия – 34;
- Мцхета-Мтианети – 31;
- Самцхе-Джавахети – 31;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 5.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 127 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 863 076 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 45 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 116 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 34 238. В тяжелом состоянии находятся 1 430 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 314 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 774 человека;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 071 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 31 человек;
- Проходят лечение на дому – 27 393 человека;
- На самоизоляции находятся – 35 340 человек.
За последние 24 часа был проведен 22 001 тест. В том числе 14 145 исследований на антиген и 7 856 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,89%. Показатель за последние 14 дней – 6,93%.