Молодой грузинский исполнитель Александр Зазарашвили стал победителем шоу талантов в Коннектикуте.

«Люблю всех, кто за меня болел! Всех, кто пришел сюда и оценил меня! Не верю! Я все еще в шоке!», — заявил молодой человек.

Успех Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского проекта «Голос.Дети».

Затем о талантливом мальчике из Грузии узнали в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD, на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси. Звукозаписывающая компания El World Music в 2020-м признала его одним из лучших певцов мира.