СГБ: оккупационные силы освободили незаконно задержанного гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает об освобождении Гелы Гочошвили, который был незаконно задержан оккупационными силами 14 августа 2021-го.

Гочошвили обвиняли в незаконном пересечении демаркационной линии.

«Вопрос о немедленном освобождении гражданина Грузии из-под незаконного задержания поднимался центральным правительством Грузии на постоянной основе в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них и Женевских международных дискуссий. Горячая линия МНЕС использовалась регулярно.

Центральное правительство Грузии активно использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы для освобождения других незаконно задержанных граждан

Российская Федерация несет полную ответственность за деструктивные действия, проводимые на линии оккупации и на оккупированных территориях», — говорится в заявлении СГБ.