Коронавирус в Грузии: статистика 19 декабря

В Грузии за сутки выявлено 2 195 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 909 160-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 032;

Имерети – 380;

Аджария – 149;

Шида Картли – 116;

Самегрело – Земо Сванети – 160;

Кахети –95;

Квемо Картли – 98;

Мцхета-Мтианети – 60;

Гурия – 76;

Самцхе-Джавахети – 26;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 3.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 319 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 858 949 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 071 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 37 114;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 071 человек;

В карантинных пространствах находятся – 31 человек;

На самоизоляции находятся – 35 295 человек.

За последние 24 часа было проведено 33 813 тестов. В том числе 20 095 исследований на антиген и 13 718 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,49%. Показатель за последние 14 дней – 6,96%.