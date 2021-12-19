Коронавирус в Грузии: статистика 19 декабря

В Грузии за сутки выявлено 2 195 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 909 160-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 032;
- Имерети – 380;
- Аджария – 149;
- Шида Картли – 116;
- Самегрело – Земо Сванети – 160;
- Кахети –95;
- Квемо Картли – 98;
- Мцхета-Мтианети – 60;
- Гурия – 76;
- Самцхе-Джавахети – 26;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 3.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 319 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 858 949 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 071 случай летального исхода от Covid-19.
- Активных случаев на сегодняшний день – 37 114;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 071 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 31 человек;
- На самоизоляции находятся – 35 295 человек.
За последние 24 часа было проведено 33 813 тестов. В том числе 20 095 исследований на антиген и 13 718 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,49%. Показатель за последние 14 дней – 6,96%.