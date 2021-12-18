Посольство США сожалеет о «поспешном решении» парламента Грузии по реформе ЦИК

Посольство США в Тбилиси сделало заявление в связи с «поспешным решением» парламента Грузии отменить недавнюю реформу по изменению процедуры назначения членов Центральной избирательной комиссии. В дипмиссии считают, что это подрывает усилия, согласованные правящей партией и оппозицией, по выбору критически важных должностей на основе многопартийного процесса консенсуса.

«Это еще один ненужный шаг в сторону от обязательств правящей партии перед гражданами Грузии и международным сообществом по выполнению давних рекомендаций БДИПЧ и работе в партнерстве с оппозиционными партиями и гражданским обществом над укреплением избирательной системы и демократических институтов Грузии», — говорится в заявлении.

В посольстве отмечают: чтобы граждане были уверены в избирательном процессе, они должны быть уверены и в беспристрастности, независимости и квалификации членов ЦИК. Именно для этого была разработана предыдущая процедура, основанная на консенсусе, с чем согласились «Грузинская мечта» и оппозиция. Но на поздних этапах это правило было изменено без консультаций с участием всех сторон.

«Мы призываем все партии в парламенте, гражданское общество и президента работать вместе для назначения на вакансии, которые станут вакантными в феврале, для достижения многопартийного консенсуса по наиболее квалифицированным, независимым и беспристрастным кандидатам на должности в Центральной избирательной комиссии», — добавили в посольстве США.