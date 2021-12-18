На 86 году жизни скончался выдающийся певец и хореограф Джемал Чкуасели

В Грузии на 86 году жизни скончался выдающийся хореограф, певец и руководитель ансамбля «Эрисиони» Джемал Чкуасели. Информацию о смерти народного артиста подтвердили в министерстве культуры, спорта и по делам молодежи.

По данным СМИ, Чкуасели страдал болезнью Паркинсона. Накануне, 17 декабря, из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в клинику, где поздно ночью он ушел из жизни.

Джемал Чкуасели родился 18 мая 1935 года в семье известного певца Шермадина Чкуасели. Именно отец привил ему любовь к уникальному грузинскому фольклору.

В 1976-1979 годы Чкуасели был певцом Государственного ансамбля грузинской народной песни и танца; в 1979-1986 – директором, художественным руководителем и главным дирижером Кутаисского государственного ансамбля песни и танца. В 1986-2015 годах он был назначен директором и худруком Грузинского государственного академического ансамбля песни и танца (с 1999 года переименован в «Эрисиони»); а с 1997 года стал директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.

В 1990 году Джемал Чкуасели был удостоен звания Народного артиста Грузии, а в 1995 году – кавалера Ордена Чести. 18 мая 2013 года перед Государственным драматическим театром имени Александра Цуцунава была торжественно открыта звезда, названная его именем. А 17 мая 2015 года Джемал Чкуасели был удостоен высшей награды министерства культуры – «Жрец искусства» – за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства.