Лиза Ясько: у Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти

Посттравматический синдром, который есть у Михаила Саакашвили, влияет как на его физическое здоровье, так и на ментальное. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины, новая спутница экс-президента Грузии Лиза Ясько после того, как навестила его в военном госпитале в Гори.

«Он очень слаб, и в этом нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе», — сказала она, передает агентство IPN.

По словам Ясько, у Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти, что, уверена украинский депутат, вызвано насилием и пытками, которым он подвергся в Глданской тюрьме. Она также заявила, что с учетом симптомов, имеющихся у экс-президента, переводить его в Руставскую тюрьму также нельзя.