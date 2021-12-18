Коронавирус в Грузии: статистика 18 декабря

В Грузии за сутки выявлено 2 784 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 906 965-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 236;

Имерети – 429;

Аджария – 215;

Шида Картли – 205;

Самегрело – Земо Сванети – 174;

Кахети –143;

Квемо Картли – 137;

Мцхета-Мтианети – 88;

Гурия – 77;

Самцхе-Джавахети – 59;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 21.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 070 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 854 630 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 024 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 39 285 (+661);

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 106 человек;

В карантинных пространствах находятся – 40 человек;

На самоизоляции находятся – 37 206 человек.

За последние 24 часа было проведено 51 054 теста. В том числе 31 443 исследования на антиген и 19 611 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,45%. Показатель за последние 14 дней – 7,11%.