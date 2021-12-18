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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: статистика 18 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 784 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 906 965-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 236;
  • Имерети – 429;
  • Аджария – 215;
  • Шида Картли – 205;
  • Самегрело – Земо Сванети – 174;
  • Кахети –143;
  • Квемо Картли – 137;
  • Мцхета-Мтианети – 88;
  • Гурия – 77;
  • Самцхе-Джавахети – 59;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 21.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 070 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 854 630 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 024 случая летального исхода от Covid-19.

  • Активных случаев на сегодняшний день – 39 285 (+661);
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 106 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 40 человек;
  • На самоизоляции находятся – 37 206 человек.

За последние 24 часа было проведено 51 054 теста. В том числе 31 443 исследования на антиген и 19 611 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,45%. Показатель за последние 14 дней – 7,11%.

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