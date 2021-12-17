В Тбилиси впервые пройдет фестиваль фильмов про моду

Тбилисский фестиваль фильмов про моду впервые пройдет в Тбилиси 18 декабря. Мероприятие организовано Jam Project. В этом году фестиваль будет проходить один день в тбилисской Академии художеств и без конкурсной составляющей, в презентационном формате.

«Наша цель – запомнить и активировать все точки пересечения моды с разными направлениями искусства. Особый интерес на этом этапе представляет связь между кинематографией и модой, и в частности, фильм о моде. Именно анализ современной мировой индустрии моды позволяет нам увидеть Fashion Film как полноценное направление. Мы видим необходимость его закрепления в грузинской моде, чтобы сделать его более свободным, креативным и выразительным», – говорят организаторы мероприятия.

Они считают, что мода – полноценная часть искусства. И поскольку направление Fashion Film возникло в Грузии вместе с развитием модной индустрии, это средство используется для привлечения внимания к моде как области искусства и для развития направления соответствующих фильмов.

Отметим, что FFFT станет первым международным фестивалем подобного рода в регионе.