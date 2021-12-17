США внесли 3 компании из Грузии в «черный список»

Бюро безопасности и промышленности (BIS) министерства торговли США ввело санкции в отношении 37 компаний, работающих в Грузии, Китае, Турции и Малайзии. По данным BIS, эти организации представляют угрозу для внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

В «черный список» попали три юридических лица, работающие в Грузии:

Gensis Engineering;

ROV Solutions;

SAEROS Safety ERO Company.

Согласно документу, указанные компании причастны, вовлечены или представляют значительный риск для экспортного контроля США, что противоречит внешним интересам Соединенных Штатов. В частности, говорится, что они являются частью сети, которая нарушает правила поставок оборудования американского производства иранской оборонной промышленности.

В документе отмечается, что две из трех компаний, зарегистрированных в Грухии, имеют также альтернативные адреса в других странах – в Турции и Китае).