Саакашвили: важен не только диалог, но и его результат

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приветствует предложение нынешней главы государства Саломе Зурабишвили начать в стране политический диалог. При этом экс-президент подчеркнул важность как можно скорее увидеть и результат такого диалога.

Об этом говорится в очередном обращении Саакашвили, опубликованном в соцсетях. При этом политик уверен: чтобы добиться результатов, оппозиция должна продолжить протестную деятельность. Он позвал всех на акцию «Единого национального движения», назначенную на 21 декабря – день рождения Саакашвили.

«Тяжелейшая ситуация, сложившаяся в стране, не терпит промедления. Поэтому, чтобы процесс реконсолидации был ускорен и обрел реальные очертания, чтобы добиться немедленного прекращения политических репрессий и политических перемен, необходимых для развития страны, 21 декабря нас должно быть много».

Отдельно экс-президент обратился к своим сторонникам, которые борются за его освобождение: «Вы должны иметь в виду – чтобы я вышел из тюрьмы, сначала вы должны выйти на улицу и показать властям максимально мощный мирный протест! Это ускорит как разрешение кризиса, так и диалог. Это гарантирует как мою свободу, так и мое физическое выживание!», — заключил Михаил Саакашвили.