Госдеп США: Грузия – решительный партнер в сфере безопасности

Грузия остается решительным партнером США в сфере безопасности. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента Соединенных Штатов, касающегося борьбы с терроризмом.

«В 2020 году Грузия продолжила активно сотрудничать по многим вопросам борьбы с терроризмом. Из-за ограничений в связи с Covid-19 Грузия участвовала в ограниченном количестве тренингов с США, но остается решительным партнером США в области безопасности».

В Госдепе отмечают, что власти Грузии усовершенствовали законодательство о борьбе с отмыванием денег и терроризмом и укрепили инфраструктуру защиты границ. В документе также говорится, что в 2020 году в Грузии не было террористических инцидентов.

«В целях борьбы с насильственным экстремизмом и радикализацией, Национальная стратегия Грузии по борьбе с терроризмом на 2019-2021 годы остается руководящим документом в борьбе с терроризмом. Постоянная межведомственная комиссия, возглавляемая Службой государственной безопасности, отвечает за надзор за этой стратегией и планом действий. Грузия работала над стратегией и планом действий по снижению химической, биологической, радиологической и ядерной угроз в 2020 году, которые дошли до этапа утверждения межведомственной комиссии в конце 2020 года. Стратегия будет утверждена постановлением правительства Грузии, которое подписал премьер-министр», — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что закрытие границы из-за Covid-19 способствовало ограничению передвижения террористов и подозреваемых в терроризме через Грузию и ее территорию. Кроме того, в Госдепе отмечают, что местный суд вынес приговор гражданину страны по обвинению в причастность к деятельности «Исламского государства» за рубежом.

«В 2020 году ни один гражданин Грузии не выехал в Сирию или Ирак для террористической деятельности. Офицеры Пограничной службы проверяли людей, автомобили и проездные документы в местных базах данных и Интерполе. В мае гражданин Грузии Цезар Тохосашвили был экстрадирован в Грузию из Украины. Он был вовлечен в деятельность, связанную с «Исламским государством». Тохосашвили был признан виновным в причастности к террористической деятельности и приговорен к десяти годам лишения свободы», — говорится в отчете.

Отдельная глава отчета посвящена финансированию терроризма, а также борьбе с насильственным экстремизмом и отмечает прогресс, достигнутый Грузией в этом отношении.