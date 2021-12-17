МИД Грузии: осуждаем убийство Хангошвили, совершенное Российской Федерацией

Грузинская сторона сотрудничала с соответствующими структурами Германии в рамках расследования дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны. Таким образом, Тбилиси прокомментировал приговоров россиянину Вадиму Соколову, известномк также как Вадим Красиков.

«После того, как Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в убийстве гражданину России и назвала организатором убийства государственные структуры центрального правительства Российской Федерации, Грузия решительно осудила это насильственное деяние, совершенное Российской Федерацией, и призвала международное сообщество к соответствующему реагированию», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, 15 декабря стало известно, что суд в Германии приговорил обвиняемого в убийстве Хангошвили россиянина Вадима Соколова, известного также как Вадим Красиков, к пожизненному заключению. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по поручению российских госструктур.

После приговора глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает данное убийство «нарушением права и суверенитета» и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства. В Москве в ответ сказали, что считают дело политизированным.

40-летний уроженец Панкисского ущелья Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. По факту убийства немецкие правоохранители задержали гражданина РФ с документами на имя Вадима Соколова (Вадим Красиков). Москва какую-либо причастность к преступлению категорически отрицала. Но западные СМИ неоднократно писали о российском следе.