В Сухуми решили создать «Абхазские авиалинии»

Де-факто правительство Абхазии дало согласие т. н. министерству экономики на учреждение унитарного предприятия «Абхазские авиалинии». По данным местных СМИ, документ представила министр экономики самопровозглашенной республики Кристина Озган.

По ее словам, несмотря на сложность реализации проекта открытия Сухумского аэропорта и возобновления авиасообщения, абхазская сторона проводит большой объем работы с министерством транспорта РФ и Росавиацией. Для дальнейшей работы в этом направлении необходимо создать национальную авиакомпанию, которая будет принимать участие в переговорах с российской стороной.

Де-факто премьер-министр Александр Анкваб заявил о необходимости подготовить квалифицированные кадры для авиакомпании. По его словам, в Абхазии «есть молодые военные летчики», но необходимо обучение летчиков гражданской авиации. Озган, в свою очередь, заявила, что в ее ведомстве уже формируют соответствующий запрос на переобучение местных специалистов в учебных заведениях России.