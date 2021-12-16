Страсбург обязал Грузию выплатить потерпевшим в беспорядках 17 мая 2013 года €193 500

Европейский суд по правам человека единогласно постановил выплатить потерпевшим по делу о беспорядках 17 мая 2013 года в Тбилиси 193 500 евро. Страсбург обязал грузинское государство осуществить выплаты в течение трех месяцев.

Истцами выступили 35 граждан и две организации. Страсбургский суд пришел к выводу, что в их отношении были нарушены три статьи Европейской конвенции о защите прав человека: статья №3 (Запрещение пыток), статья №11 (Свобода собраний и объединений) и статья №14 (Запрещение дискриминации).

ЕСПЧ пришел к выводу, что власти Грузии не предприняли необходимых мер для защиты участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества от агрессивной толпы. Кроме того, суд счел убедительными доказательства, в частности видеоматериалы, снятые независимыми журналистами, о том, что насилие готовилось заранее, а полиция не препятствовала беспорядкам. Истцы также заявляли о неэффективном расследовании беспорядков.

Напомним, 17 мая 2013 года, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в центре Тбилиси должна была пройти акция в поддержку сексуальных меньшинств. Но эта попытка обернулась массовым насилием с участием духовных лиц и прихожан Грузинской православной церкви.