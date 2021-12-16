8288744 original #новости 17 мая, ЕСПЧ
Policemen try to stop an Orthodox Christian activist during clashes with gay rights activists at an International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHO) rally in Tbilisi, May 17, 2013. REUTERS/David Mdzinarishvili (GEORGIA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS SOCIETY) - RTXZQ9A

Страсбург обязал Грузию выплатить потерпевшим в беспорядках 17 мая 2013 года €193 500

SOVAОт

Европейский суд по правам человека единогласно постановил выплатить потерпевшим по делу о беспорядках 17 мая 2013 года в Тбилиси 193 500 евро. Страсбург обязал грузинское государство осуществить выплаты в течение трех месяцев.

Истцами выступили 35 граждан и две организации. Страсбургский суд пришел к выводу, что в их отношении были нарушены три статьи Европейской конвенции о защите прав человека: статья №3 (Запрещение пыток), статья №11 (Свобода собраний и объединений) и статья №14 (Запрещение дискриминации).

ЕСПЧ пришел к выводу, что власти Грузии не предприняли необходимых мер для защиты участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества от агрессивной толпы. Кроме того, суд счел убедительными доказательства, в частности видеоматериалы, снятые независимыми журналистами, о том, что насилие готовилось заранее, а полиция не препятствовала беспорядкам. Истцы также заявляли о неэффективном расследовании беспорядков.

Напомним, 17 мая 2013 года, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в центре Тбилиси должна была пройти акция в поддержку сексуальных меньшинств. Но эта попытка обернулась массовым насилием с участием духовных лиц и прихожан Грузинской православной церкви.

SOVA

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