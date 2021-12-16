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Vials with samples of SARS-COV-2 Covid-19 in a research laboratory, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 16 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 123 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 901 202-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 430;
  • Имерети – 481;
  • Аджария – 243;
  • Самегрело – Земо Сванети – 214;
  • Шида Картли – 211;
  • Кахети –160;
  • Квемо Картли – 115;
  • Мцхета-Мтианети – 96;
  • Гурия – 88;
  • Самцхе-Джавахети – 68;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 17.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 215 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 849 090 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 39 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 918 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 39 168 (-1 131). В тяжелом состоянии находятся 1 476 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 325 человека.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 882 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 137 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 33 человека;
  • Проходят лечение на дому – 32 149 человек;
  • На самоизоляции находятся – 36 371 человек.

За последние 24 часа было проведено 48 898 тестов. В том числе 31 214 исследований на антиген и 17 684 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,34%. Показатель за последние 14 дней – 7,39%.

SOVA

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