Коронавирус в Грузии: статистика 16 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 123 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 901 202-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 430;

Имерети – 481;

Аджария – 243;

Самегрело – Земо Сванети – 214;

Шида Картли – 211;

Кахети –160;

Квемо Картли – 115;

Мцхета-Мтианети – 96;

Гурия – 88;

Самцхе-Джавахети – 68;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 17.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 215 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 849 090 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 39 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 918 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 39 168 (-1 131). В тяжелом состоянии находятся 1 476 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 325 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 882 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 137 человек;

В карантинных пространствах находятся – 33 человека;

Проходят лечение на дому – 32 149 человек;

На самоизоляции находятся – 36 371 человек.

За последние 24 часа было проведено 48 898 тестов. В том числе 31 214 исследований на антиген и 17 684 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,34%. Показатель за последние 14 дней – 7,39%.