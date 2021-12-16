Президент Грузии устроила прием для политиков. Пришла не вся оппозиция

Президент Грузии Саломе Зурабишвили устроила в своей резиденции во дворце Орбелиани новогодний прием для политических партий страны. На встречу пришли представители правящей «Грузинской мечты» и часть оппозиции, но многие оппоненты власти приглашение президента проигнорировали.

Обращаясь к гостям, Саломе Зурабишвили объяснила, почему решила собрать в своей резиденции политических оппонентов: она хочет положить конец поляризации в Грузии и заложить основы «более зрелой политики». Президент поздравила всех с наступающими Рождеством и Новым годом, признавшись, что у этого мероприятия другое предназначение – изменить атмосферу в стране и внести новые настроения.

«С момента обретения независимости Грузии прошло уже 30 лет. Мы – взрослое государство, и пришло время оставить в стороне молодежные стычки и перейти к более зрелой политике».

При этом на перспективу быстрых перемен сама Зурабишвили смотрит со скепсисом. Но, по словам главы государства, организованная ею встреча может стать первым шагом к политическому примирению: «Из-за поляризации практически нет ни одного вопроса, который мы могли бы решить. Поэтому я считаю своевременным начать этот процесс».

По словам президента, за оставшиеся три года на посту она хочет приложить все усилия для примирения и нести за это ответственность. «Никаких других политических амбиций у меня нет», — призналась она. При этом Зурабишвили заявила о важности вовлечения всех сторон в процесс деполяризации.

«Здесь сегодня не все. Мне это очень понятно», — сказала она, добавив, что не воспринимает этот шаг оппозиции как оскорбление. «Будет много других способов начать разговор», — добавила президент.

В числе тех, кто принял приглашение Зурабишвили, оказался лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Участие во встрече он назвал скорее символическим. «Мы делаем шаг навстречу инициативам и идеям, которые озвучивает президент. Если у меня будет возможность, конечно, я расскажу о примирении, соглашении или других процессах, в частности, о том, что конкретного мы можем сделать, как это видит президент. И наш жест – то, что мы пришли – показывает, что мы готовы говорить о конкретных вопросах и вести диалог, основанный на интересах государства», — сказал Вашадзе.

Один из лидеров партии «Гирчи» Яго Хвичия также решил прийти во дворец Орбелиани. Он также признался, что никаких завышенных ожиданий от приема у президента у него нет.

«Не думаю, что примирение начнется прямо сегодня. Я просто пришел на предновогоднее мероприятие, чтобы узнать настроения людей. Оппозиция не приглашает меня на свои встречи, так что хотя бы здесь у меня будет возможность поговорить, спросить, чего они от меня хотят и почему иногда встречаются с «Грузинской мечтой» без меня». Хвичия также добавил, что, если такие неформальные встречи будут способствовать откровенному разговору, то он будет только приветствовать это.

Впрочем, значительная часть оппозиции, в том числе крупнейшие партии, встречу в президентском дворце бойкотировали. Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия, к примеру, заявил, что не видит никаких предпосылок для того, чтобы воспринимать прием у Зурабишвили как начало реального процесса: «Поэтому у нас нет никакого желания участвовать в симуляции».

В свою очередь Роман Гоциридзе из «Единого национального движения» сказал, что не считает прием у президента «официальным». «Когда президент устроит деловую встречу, тогда «Национальное движение» вместе с другими оппозиционными партиями сядет рядом с ней и за стол переговоров. Сначала – реальный деловой формат, а уже потом, так сказать, новогодний прием», — отметил Гоциридзе.

Не пришла во дворец Орбелиани и лидер партии «Дроа!» («Время настало!») Элене Хоштария, также получившая приглашение. «Я не могу пойти на новогодний прием (я даже еще не купила елку для своего дома). Во-первых, эмоционально и физически мне будет очень трудно быть в настроении, соответствующем новогодней вечеринке – будто ничего и не случалось. Кроме того, к сожалению, для меня сегодня не та реальность, чтобы я могла чокнуться шампанским с представителями «Мечты», — добавила оппозиционер.