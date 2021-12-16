«Ассоциированное трио» подтвердило готовность интегрироваться в ЕС

Главы государств и правительств «Ассоциированного трио» – Грузии, Молдовы и Украины, выступили с совместным заявлением по итогам 6-го саммита «Восточного партнерства». «Трио» создано в мае 2021 года для консультаций и координации шагов Тбилиси, Кишинева и Киева по вопросам евроинтеграции. В заявлении лидеров трех стран они вновь подтвердили свою полную готовность работать в направлении членства в ЕС.

«Мы призываем Евросоюз поддержать суверенный выбор наших государств, все соответствующие шаги, предпринятые нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины», — говорится в заявлении.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе состоялся саммит «Восточного партнерства», в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза и пяти из шести государств, включенных в программу ЕС – Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы и Украины. Не присутствовали на встрече лишь представители Беларуси.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой Брюссель продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран «Восточного партнерства» в пределах международно признанных границ. Кроме того, в документе говорится, что защита прав человека и основных свобод остается ключевой целью сотрудничества в рамках партнерства. В совместной декларации также приветствуется полное выполнение Соглашений об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной.