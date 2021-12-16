В Тбилиси откроется выставка «Елена Ахвледиани и ее эпоха»

Выставка под названием «Елена Ахвледиани и ее эпоха» откроется в тбилисской галерее Baia. Проект представит неизвестные до сих пор работы крупных художников XX века, уникальные материалы, хранящиеся в частных коллекциях, и редкие предметы грузинской культуры.

«Галерея Baia продолжает изучение грузинского культурного наследия посредством произведений искусств, хранящихся в частных коллекциях. В 2019 году галерея запустила новый проект «Художники и их эпоха». Он преследует цель сосредоточить внимание на работах конкретного художника и раскрыть творческие процессы, которые происходили параллельно с его или ее карьерой», – говорится на сайте галереи.

В ходе выставки посетители увидят работы как самой Елены Ахвледиани, так и Петра Блеоткина, Гиго Габашвили, Ладо Гудиашвили, Феликса Варламишвили, Кирилла Зданевича, Мосе Тоидзе, Давида Какабадзе, Кетеван Магалашвили, Петре Оцхели, Николая Склифосовского, Валериана Сидамон-Эристави, Дмитрия Шеварднадзе и других.

Экспозиция организована министерством культуры, спорта и по делам молодежи Грузии. Открытие состоится 17 декабря в 16.00. Выставка продлится до 25 января 2022 года.