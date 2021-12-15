Мамука Горгодзе включен в Зал славы RugbyPass. Легендарный грузинский регбист был включен в число пятнадцати лучших спортсменов всех времен.

Голосование проводилось онлайн, болельщики выбирали из нескольких кандидатов, представленных на каждую позицию. Грузинского спортсмена поддержали 1508 человек.

Мамука Горгодзе, занимающий в списке восьмую строчку, представлен рядом с такими звездами, как Киран Рид, Зинзан Брук, Уэйн Шелфорд, Родни Соояло, Дуэйн Вермюлен, Бобби Скинстад, Лоуренс Далалио, Себастьен Шабаль, Серхио Пари Сен-Жермен и Серджио Паризиан.