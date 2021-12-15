МВД: в результате спецоперации в Тбилиси задержаны 9 человек

В результате спецопераций, проведенной Министерством внутренних дел, в Тбилиси задержаны 9 человек. Ведомство обвиняет их в связях с криминальным миром.

Задержаны: Г. Л. 1992 года рождения по прозвищу «Абаша», Б. Дж. 1993 года рождения, Г.Г. 1984 года рождения, Г.М. 1992 года рождения по прозвищу «Бублика», Д.Г. 1989 года рождения, Г.К. 1990 года рождения, Г.Т. 1997 года рождения, Н.Ч. 1962 года рождения по прозвищу «Мегрела» и Д.С. 1991 года рождения.

По данным МВД, по заданию проживающего за рубежом т.н. «вора в законе» с мая 2021-го задержанные взимали деньги с самозанятых водителей такси, работающих в Международном аэропорту Тбилиси, собирая т.н. «общак». В МВД отметили, что их действия привели к искусственному завышению цен на транспортировку.

В ведомстве отметили, что злоумышленники забирали половину выручки водителей такси в обмен на предоставление права работать на территории воздушного порта.

По словам замминистра внутренних дел, в результате обыска были изъяты мобильные телефоны, с помощью которых задержанные связывались друг с другом и с «вором в законе», проживающим за границей.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.