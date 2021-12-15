«Национальное движение» отвергло приглашение президента на новогоднее торжество

«Единое национальное движение» не примет приглашение президента Грузии на новогоднее торжество во дворце Орбелиани. Об этом журналистам сообщил председатель крупнейшей оппозиционной партии страны Ника Мелия.

«Так как это новогодний прием классического типа, конечно спасибо им за приглашение, но мы не примем участие в мероприятии подобного типа. Примем участие только после того, как состоится встреча по вопросу [примирения] о котором г-жа президент говорила несколько дней назад», — отметил Мелия.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила оппозиционных политиков на новогодний прием во дворец Орбелиани. Детали торжества в администрации главы государства уточнять не стали.

10 декабря на саммите демократии в США президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что «поляризацию и ненависть необходимо преодолеть, и как президент Грузии она начнет общенациональный инклюзивный процесс примирения».