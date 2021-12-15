Премьер-министр призвал ускорить процесс вступления Грузии в НАТО

По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который находится с официальным визитом в Брюсселе, членство Грузии в НАТО – основной вопрос внешней политики страны. На брифинге, состоявшемся после встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, глава грузинского кабмина подчеркнул, что североатлантический курс «поддерживает подавляющее большинство грузинского народа».

«У нас была очень плодотворная встреча, мы говорили о текущих событиях в стране и регионе, нынешней оккупации России. Я много раз говорил и повторяю сейчас, что членство в НАТО является важнейшим вопросом внешней политики и политики безопасности Грузии, которую поддерживает подавляющее большинство грузинского народа. Мы тесно сотрудничаем с Североатлантическим альянсом, чтобы в конечном итоге разработать четкое видение интеграции Грузии в НАТО. У нас есть все практические инструменты для членства, и мы ведем активный диалог с союзниками по подготовке политического решения о вступлении Грузии в НАТО», — заявил Гарибашвили.

По словам главы правительства, Тбилиси активно работает над практической реализацией решения Бухарестского саммита 2008-го. Как отметил Гарибашвили, страна располагает всеми инструментами для вступления в НАТО.

«Я хотел бы напомнить всем, что на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники решили, что Грузия станет членом Альянса. Тогда это было очень сильное послание, и оно по-прежнему актуально сегодня. Именно поэтому мы активно работаем над практической реализацией решения Бухарестского саммита 2008 года. Каждое государство имеет суверенное право выбирать собственный внешнеполитический курс. Это решение является краеугольным камнем, на котором основан процесс членства Грузии в НАТО. Считаем, что успешная реализация этого выбора важна как для НАТО, так и для Грузии. Мы достигли ощутимых результатов в процессе углубления практического сотрудничества в результате успешной реализации обновленного существенного пакета НАТО-Грузия. Масштаб деятельности НАТО на местах также растет», — заявил Ираклий Гарибашвили.