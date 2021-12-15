Выборы-2021 в Грузии: отчет «Национального демократического института»

Американский «Национальный демократический институт» (NDI) провел оценку выборов в органы местного самоуправления, прошедших в Грузии в октябре 2021-го. Согласно отчету неправительственной организации, голосование было «конкурентным и в целом хорошо организованным», однако глубокие недостатки в избирательной и в политической среде оказали негативное влияние на процесс.

При оценке выборов организация пришла к двум основным выводам:

На выборах в органы местного самоуправления доминировали национальные вопросы, которые затмили вопросы местного значения;

Выборы были в основном хорошо организованы, однако опасения по поводу преследований избирателей и кандидатов по-прежнему актуальны.

Как пишет NDI, хотя местные выборы как правило сосредоточены на потребностях местного значения и местном управлении, события прошлого года, в том числе перспектива проведения досрочных парламентских выборов в том случае, если правящая партия не преодолеет барьер в 43%, увеличили ставки.

«Грубая риторика и оскорбительные заявления только усугубили и без того поляризованные политические процессы, в то время как сосредоточение внимания на вопросах национального уровня затмило потребности местного уровня. Ответственность за общественный скептицизм полностью лежит на политическом спектре, поскольку общественные потребности, похоже, были принесены в жертву партийным интересам.

Определенные действия политических субъектов до, во время и после выборов еще больше подрывают доверие общества к демократическим институтам и процессам. Чрезвычайно важно, чтобы избранные представители выполняли свои обязанности в межвыборный период и отстаивали интересы избирателей. Государственные служащие обязаны действовать на основе инклюзивных и плюралистических принципов. Это важная часть управления страной, нацеленная на улучшение качества жизни граждан.

Добросовестные усилия, преодоление политических разногласий и внутренняя политическая рефлексия необходимы для обеспечения высокого общественного доверия к демократическим политическим процессам перед следующим избирательным циклом», — говорится в отчете NDI.