Кубилюс: пора двигаться к реальной европейской интеграции Грузии, Украины и Молдовы

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс выступил перед Европарламентом c речью, посвященной политике, проводимой Кремлем. В своем обращении Кубилюс провел параллели действий Путина с действиями Адольфа Гитлера.

«Путин, который начал войну против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году, теперь требует, чтобы эти страны перестали заботиться о собственной безопасности и чтобы Запад от них отказался.

И вот самый важный вопрос для нас, а не для грузин и украинцев — готовы ли мы сдаться перед безжалостными угрозами и шантажом Кремля в отношении Украины и Грузии? Готовы ли мы сделать новый большой шаг в стратегии запугивания Путина? Мы помним, куда привели запугивания Гитлера не только Европу, но и весь мир. Запугивание Гитлера достигло кульминации, когда он начал шантажировать Запад по поводу будущего Чехословакии и Запад тогда подчинился. Теперь Путин шантажирует Запад в связи с будущим Украины», — сказал Кубилюс.

По словам европарламентария, если НАТО и ЕС не предпримут реальных шагов в отношении Грузии, Украины и Молдовы, то это будет означать принесение их будущего в жертву Путину.

«Готовы ли мы снова сдаться? Если нет, то недостаточно просто говорить, что НАТО и ЕС не намерены прислушиваться к требованиям Кремля. Пора двигаться вперед к реальной европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы. Мы должны начать это уже на предстоящем саммите Восточного партнерства и должны продвинуться по вопросу плана действий НАТО. В противном случае будущее этих стран будет принесено в жертву Путину», — сказал он.

Депутат Европарламента также заявил, что, если Европа сейчас пойдет на уступки Москве и позволит ей продолжать проводить политику запугивания, ответственность за возрождение фашизма и предстоящие трагедии ляжет на Запад.