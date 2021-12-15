Коронавирус в Грузии: статистика 15 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 278 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 898 079-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 444;
- Имерети – 472;
- Самегрело – Земо Сванети – 231;
- Шида Картли – 286;
- Квемо Картли – 175;
- Аджария – 189;
- Кахети –188;
- Мцхета-Мтианети – 86;
- Гурия – 81;
- Самцхе-Джавахети – 103;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 23.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 890 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 844 875 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 879 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 40 299 (-665). В тяжелом состоянии находятся 1 472 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 323 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 887 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 144 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 33 человека;
- Проходят лечение на дому – 33 268 человек;
- На самоизоляции находятся – 36 404 человека.
За последние 24 часа было проведено 50 585 тестов. В том числе 31 630 исследований на антиген и 18 955 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,48%. Показатель за последние 14 дней – 7,46%.