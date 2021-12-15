Коронавирус в Грузии: статистика 15 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 278 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 898 079-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 444;

Имерети – 472;

Самегрело – Земо Сванети – 231;

Шида Картли – 286;

Квемо Картли – 175;

Аджария – 189;

Кахети –188;

Мцхета-Мтианети – 86;

Гурия – 81;

Самцхе-Джавахети – 103;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 23.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 890 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 844 875 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 879 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 40 299 (-665). В тяжелом состоянии находятся 1 472 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 323 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 887 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 144 человека;

В карантинных пространствах находятся – 33 человека;

Проходят лечение на дому – 33 268 человек;

На самоизоляции находятся – 36 404 человека.

За последние 24 часа было проведено 50 585 тестов. В том числе 31 630 исследований на антиген и 18 955 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,48%. Показатель за последние 14 дней – 7,46%.