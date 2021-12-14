«Мечта» готова рассмотреть «политику примирения», еси ЕНД из политики уйдет

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что он рассмотрит политику примирения только в том случае, если «Единое национальное движение» признает себя виновным и уйдет из политики.

«Я еще раз поделюсь своей формулой примирения. Эта политическая сила и ее лидеры должны признаться во всех преступлениях, в самых тяжких преступлениях, которые они совершили: пытках, унижающем достоинство обращении, бесчеловечном обращении, уступке земель, захвате средств массовой информации, бизнес-рэкете, которые носили систематический характер.

После этого они должны сказать, что политикам, совершающим такие преступления, естественно, нет места в политике, они должны это признать. После этого, конечно, можно начинать говорить о примирении, но пока у этих преступников и криминалов есть амбиция остаться в политике, говорить о примирении излишне», — сказал Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.