irakli kobakhidze 892367 #новости "Единое национальное движение", Грузинская мечта, Ираклий Кобахидзе

«Мечта» готова рассмотреть «политику примирения», еси ЕНД из политики уйдет

SOVAОт

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что он рассмотрит политику примирения только в том случае, если «Единое национальное движение» признает себя виновным и уйдет из политики.

«Я еще раз поделюсь своей формулой примирения. Эта политическая сила и ее лидеры должны признаться во всех преступлениях, в самых тяжких преступлениях, которые они совершили: пытках, унижающем достоинство обращении, бесчеловечном обращении, уступке земель, захвате средств массовой информации, бизнес-рэкете, которые носили систематический характер.

После этого они должны сказать, что политикам, совершающим такие преступления, естественно, нет места в политике, они должны это признать. После этого, конечно, можно начинать говорить о примирении, но пока у этих преступников и криминалов есть амбиция остаться в политике, говорить о примирении излишне», — сказал Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

SOVA

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