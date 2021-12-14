В Черном море состоялись совместные учения с участием кораблей береговой охраны Грузии и USS Arleigh Burke

Представители Департамента внутренней безопасности пограничной полиции и моряки американского военного корабля USS Arleigh Burke провели совместные учения в Черном море.

По данным пограничной полиции, в них приняли участие три корабля береговой охраны: «Очамчире» (P23), «Сухуми» (P24) и «Диоскурия» (P25).

«Во время учений корабли выполняли тактические маневры и вместе отработали различные элементы.

Целью совместных учений был обмен опытом между военно-морскими подразделениями двух стран, улучшение взаимодействия между экипажами и усиление возможностей береговой охраны МВД Грузии», — говорится в информации, передает Общественный вещатель Грузии.