На бизнес-форуме Грузия, Азербайджан и Турция оформили пять меморандумов

В Баку состоялся азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум. Со ссылкой на агентство Trend «Эхо Кавказа» сообщает, что в открытии бизнес-форума приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, министр торговли Турции Мехмет Муш и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В рамках форума состоялась церемония подписания пяти меморандумов и соглашений между структурами Азербайджана, Грузии и Турции.

Меморандумы подписали главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палаты Грузии, Торгово-промышленной палаты Азербайджана и Торгово-промышленной палаты Грузии, а также представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI), Координационного центра IV промышленной революции и турецкой металлургической промышленности, азербайджанской AzSeker и Bayburt Grup.

Выступая на бизнес-форуме, министр экономики Грузии заявила, что Азербайджан и Турция в течение многих лет являются крупнейшими партнёрами Грузии как в товарообороте, так и в плане привлечения инвестиций.

«Грузия создает для своих партнеров привлекательный инвестиционный климат и механизмы поддержки, как, например, программы финансирования, более упрощенная налоговая система», – отметила Натия Турнава.