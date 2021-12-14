Kelly Degnan 434 #новости Келли Дэгнан, посол США, российская оккупация в Грузии

Дэгнан: Россия должна выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008

SOVAОт

Посол США Келли Дэгнан надеется, что Россия выполнит свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года и вернет свои войска на те позиции, на которых они находились до августовской войны.

Таким образом дипломат ответила на вопрос журналистов о недавних незаконных задержаниях у демаркационной линии с Южной Осетией.

«Мы всегда обеспокоены, когда людей задерживают или преследуют на линии оккупации. Это неприемлемо, это давление. Это должно прекратиться и обязательно прекратится, как только Россия выполнит свое обязательство по соглашению о прекращении огня от 2008 года и вернет войска на прежние позиции. Это очень простой шаг, который Россия должна сделать. Это то, чего все ждут, чтобы покончить с затяжным притеснением граждан Грузии и помочь улучшить атмосферу для дискуссий. Мы надеемся, что Россия выполнит взятые на себя в 2008 году обязательства», — сказал посол США.

Напомним, 10 декабря незаконно были задержаны 2 гражданина Грузии, одним из них является житель села Брети Мамука Чхиквадзе. 12 октября оккупационными силами был незаконно захвачен еще один гражданин страны.

SOVA

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