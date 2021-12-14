ЕНД: после смены правительства всем активистам, пострадавшим от «Мечты», спишут штрафы

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» после смены правительства обещает компенсацию всем активистам, задержанным на митингах из-за их политических взглядов. Как заявил на специальном брифинге Леван Хабеишвили, также будут списаны все штрафы.

«Без каких-либо доказательств, активистов задерживают за выражение своего мнения, затем они должны провести несколько дней в тюрьме, если их не сажают, то заставляют выплачивать штрафы в тысячи лари. Со мной активисты, у большей части которых арестованы счета, фактически вместе со свободой слова «Грузинская мечта» отняла у них право на жизнь. Они не могут работать, распоряжаться средствами, т.к. все арестовано. Кроме того, в их отношении возбуждены уголовные дела. Несколько наших соратников сейчас находятся в тюрьме

Соответственно, ЕНД постановило, что, как только режим сменится, все гражданские активисты, все люди, задержанные по политическим мотивам, за выражение своего мнения на акциях, которые были оштрафованы — получат компенсации. Все эти штрафы будут списаны и плюс к этому им будет выплачена компенсация, она будет вдвое больше той суммы, которую использует «Грузинская мечта» для наказания этих людей», — заявил Хабеишвили.