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Vials with samples of SARS-COV-2 Covid-19 in a research laboratory, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 14 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 988 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 894 801-го.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 699;
  • Имерети – 658;
  • Самегрело – Земо Сванети – 301;
  • Шида Картли – 312;
  • Квемо Картли – 215;
  • Аджария – 239;
  • Кахети –170;
  • Мцхета-Мтианети – 131;
  • Гурия – 158;
  • Самцхе-Джавахети – 72;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 722 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 840 985 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 49 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 826 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 40 964 (+217). В тяжелом состоянии находятся 1 479 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 323 человека.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 999 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 151 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 34 человека;
  • Проходят лечение на дому – 33 814 человек;
  • На самоизоляции находятся – 36 926 человек.

За последние 24 часа было проведено 53 255 тестов. В том числе 37 264 исследования на антиген и 15 001 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,49%. Показатель за последние 14 дней – 7,64%.

SOVA

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