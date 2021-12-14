Международный аэропорт Кутаиси начнет обслуживать новую авиакомпанию

15 декабря 2021-го года в Международном аэропорту Кутаиси начнет оперировать новая авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi. Информацию об этом распространило Объединение аэропортов Грузии.

Согласно сообщению, авиаперевозчик – первая компания, учрежденная венгерским лоукостером за пределами Европы. Ее база находится в Абу-Даби.

На сегодняшний день в кутаисском аэропорту оперируют 4 авиакомпании, которые выполняют рейсы в 23 города 11 европейских стран. Согласно последним статистическим данным, в ноябре 2021-го пассажиропоток аэропорта увеличился на 48%, он обслужил 34 217 пассажиров. Количество рейсов восстановлено на 65% по сравнению с 2019-м.