Глава МИД: формат Восточного партнерства одно из наилучших средств для сближения с ЕС

По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, саммит Восточного партнерства — чрезвычайно важное мероприятие, которое определит будущие перспективы формата, а для Тбилиси это «одно из наилучших средств для сближения с ЕС».

Согласно Залкалиани, после оформления «Ассоциированного трио» в мае 2021-го, позиции Грузии и Украина находятся в полной координации.

«Я убежден, что та декларация, которую мы примем, будет соответствовать нашим ожиданиям. В частности, в ней будут отражены наши европейские устремления и европейский выбор, а также еще раз будет подтверждено участие ЕС в улаживании конфликта, и будут подтверждены суверенитет и территориальная целостность нашей страны.

Во время саммита пройдут и двусторонние встречи, которые мы также максимально используем с нашими партнерами для разговора о важных вопросах как двустороннего, так и многостороннего форматов», — отметил Залкалиани.