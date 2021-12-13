Саакашвили призвал сторонников выйти на акцию 21 декабря

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников объединиться в рамках акции, которая пройдет 21 декабря. Напомним, что ранее председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия анонсировал масштабный митинг в день рождения Саакашвили.

«Митинг, анонсированный Никой Мелия 21 декабря для меня лично является очень важным. Сейчас многочисленность консолидации и решающие шаги являются единственно верными для спасения нашей страны и моей жизни.

Я отчетливо вижу, что СГБ пытается внушить недоверие и создать иллюзию раскола. Нападки на «Национальное движение» и Нику Мелия выгодны только Бидзине Иванишвили и СГБ.

Для них «Единое национальное движение с одним миллионом сторонников представляет собой неминуемый конец раздолью банды грабителей. Потому прошу всех объединиться вокруг «лидершипа» 21 декабря и в последующие дни стоять на национальной платформе вместе с другими, большими или малыми группами.

Уловки Иванишвили в этот раз не сработают. Впереди нас ждут полные сюрпризов дни и недели», — написал Михаил Саакашвили.