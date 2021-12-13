Российские войска незаконно задержали еще одного гражданина Грузии. Задержанным является житель села Брети Мамука Чхиквадзе, по информации некоторых СМИ – бывший силовик.

«Он уехал три дня назад, мой брат должен был вернуться. Он поехал на могилу отца, там у нас и брат, и бабушка с дедушкой. Мама совсем недавно скончалась. На фоне стресса он пошел не той дорогой и попал в то место. Два дня я пытаюсь с ним связаться и не могу», — рассказала телеканалу Mtavari Arkhi сестра Мамуки Чхиквадзе.

По данным СГБ Грузии, как только была получена информация о задержании, ведомство активировало «горячую линию», работающую через Миссию наблюдателей Евросоюза. Кроме того, информация об инциденте была предоставлена ​​международным партнерам и сопредседателям Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.