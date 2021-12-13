Коронавирус в Грузии: статистика 13 декабря

В Грузии за сутки выявлено 1 527 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 890 813-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 755;

Имерети – 216;

Самегрело – Земо Сванети – 119;

Шида Картли – 98;

Квемо Картли – 71;

Аджария – 97;

Кахети –65;

Мцхета-Мтианети – 32;

Гурия – 23;

Самцхе-Джавахети – 27;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 4.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 588 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 837 263 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 777 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 40 747 (-3 107). В тяжелом состоянии находятся 1 515 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 327 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 138 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 183 человека;

В карантинных пространствах находятся – 35 человек;

Проходят лечение на дому – 33 426 человек;

На самоизоляции находятся – 38 043 человека.

За последние 24 часа было проведено 21 264 теста. В том числе 13 922 исследования на антиген и 7 342 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,18%. Показатель за последние 14 дней – 7,8%.