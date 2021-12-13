Коронавирус в Грузии: статистика 13 декабря

В Грузии за сутки выявлено 1 527 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 890 813-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 755;
- Имерети – 216;
- Самегрело – Земо Сванети – 119;
- Шида Картли – 98;
- Квемо Картли – 71;
- Аджария – 97;
- Кахети –65;
- Мцхета-Мтианети – 32;
- Гурия – 23;
- Самцхе-Джавахети – 27;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 4.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 588 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 837 263 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 777 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 40 747 (-3 107). В тяжелом состоянии находятся 1 515 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 327 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 138 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 183 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 35 человек;
- Проходят лечение на дому – 33 426 человек;
- На самоизоляции находятся – 38 043 человека.
За последние 24 часа было проведено 21 264 теста. В том числе 13 922 исследования на антиген и 7 342 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,18%. Показатель за последние 14 дней – 7,8%.