Коломина: НАТО привержено решению, принятому в Бухаресте в 2008

Cпецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина прокомментировал заявление российского МИДа о том, что Североатлантический альянс должен отозвать решение о вступлении Грузии и Украины в НАТО.

В своем Twitter Коломина написал, что Альянс привержен решению, принятому на саммите в Бухаресте в 2008 году.

«Россия хочет диктовать Грузии и Украине выбор в связи с их будущим. Как обозначили министры иностранных дел НАТО в Риге, мы остаемся верны решению, принятому на саммите в Бухаресте в 2008 году», — написал он.

#Russia wants to dictate the choices countries like #Ukraine and #Georgia get to make with regard to their own future. As #NATO Foreign ministers expressed recently in Riga, we are committed to the decisions adopted in the 2008 Bucharest summit. pic.twitter.com/Lca7qoPJbO

