В Грузии на дистанционном обучении находятся 89 школ

В Грузии количество школ, находящихся на дистанционном обучении, постепенно сокращается. Министерство образования и науки заявило о положительной тенденции, которая наблюдается последние две недели.

В настоящее время дистанционно учатся дети из 89 школ и 398 отдельных классов. По данным ведомства, по всей Грузии на дистанционном обучении работают 110 учителей из группы риска. За последние семь дней коронавирус подтвердился у 0,6% учителей и 0,3% студентов. В министерстве образования также сообщили, что к настоящему времени вакцинированы 71,7% педагогов и представителей школьных администраций.

«В школах создана безопасная среда, максимально соблюдаются рекомендации системы здравоохранения. С целью превенции распространения в школах вируса Covid-19 министерство образования и науки Грузии активно работает по разным направлениям. В том числе интенсивно проводится тестирование учителей на Covid-19», — говорится в заявлении ведомства.