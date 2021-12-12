Covid #новости Covid-19, коронавиру в Грузии
Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: статистика 12 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 992 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 889 286-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 380;
  • Имерети – 481;
  • Самегрело – Земо Сванети – 185;
  • Шида Картли – 171;
  • Квемо Картли – 178;
  • Аджария – 162;
  • Кахети –149;
  • Мцхета-Мтианети – 60;
  • Гурия – 81;
  • Самцхе-Джавахети – 51;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 24.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 999 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 832 675 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 36 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 731 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 43 854 (-2 113). В тяжелом состоянии находятся 1 554 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 321 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 142 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 193 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 37 человек;
  • Проходят лечение на дому – 36 519 человек;
  • На самоизоляции находятся – 39 130 человек.

За последние 24 часа был проведен 35 841 тест. В том числе 19 939 исследований на антиген и 15 902 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,15%. Показатель за последние 14 дней – 7,88%.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости