Коронавирус в Грузии: статистика 12 декабря

В Грузии за сутки выявлено 2 992 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 889 286-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 380;

Имерети – 481;

Самегрело – Земо Сванети – 185;

Шида Картли – 171;

Квемо Картли – 178;

Аджария – 162;

Кахети –149;

Мцхета-Мтианети – 60;

Гурия – 81;

Самцхе-Джавахети – 51;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 24.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 999 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 832 675 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 36 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 731 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 43 854 (-2 113). В тяжелом состоянии находятся 1 554 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 321 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 142 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 193 человека;

В карантинных пространствах находятся – 37 человек;

Проходят лечение на дому – 36 519 человек;

На самоизоляции находятся – 39 130 человек.

За последние 24 часа был проведен 35 841 тест. В том числе 19 939 исследований на антиген и 15 902 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,15%. Показатель за последние 14 дней – 7,88%.