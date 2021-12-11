Вахтанг Кикабидзе навестил Михаила Саакашвили в госпитале

Известный грузинский актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе навестил третьего президента страны Михаила Саакашвили в военном госпитале в Гори. После встречи он рассказал о самочувствии экс-государства, передает агентство IPN.

По словам Кикабидзе, Саакашвили напоил его чаем и рассказал «все от начала и до конца». Артист признался, что бывший президент крайне ослаблен – «это видно по его глазам», но добавил, что он не сломлен.

Кикабидзе, в свою очередь, рассказал Саакашвили о его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским: «Я сказал, что это его гражданин, и они должны его забрать, иначе его убьют». По словам артиста, «поляки также сказали, отдайте его нам, мы его вылечим и позаботимся о нем».

На вопрос, согласен ли Саакашвили на то, чтобы его передали Украине, Кикабидзе ответил: «Не думаю».

Позже экс-президента Грузии навестила и его мать Гиули Аласания. Она поприветствовала информацию о том, что помимо Киева готовность принять Саакашвили выражает и Варшава.