Россия призывает «дезавуировать» решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности. В тексте, кроме прочего, говорится о необходимости отозвать решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о том, что две альянса открыты для Тбилиси и Киева. На всех последующих саммитах члены евроатлантического блока заявляли, что это решение остается в силе.

«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

В МИД РФ прокомментировали переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В ведомстве отметили важность налаживания серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности РФ. Такой диалог остро необходим сегодня, «когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», уверены в Москве.

«Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе.

Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием», — говорится в заявлении.

По версии Москвы, взят курс на «втягивание Украины в НАТО», что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. «Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе».

Недовольны в МИД РФ и тем, что вопрос о членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться. В Москве считают, что это противоречит обязательствам в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ.

«В этой связи, как подчеркивает Президент В.В.Путин, настаиваем на выработке – в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности – серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России».

Москва настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений на территории соседних с Россией стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс, поскольку считает, что это создает угрозу ее безопасности.