Глава МИД Грузии: решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте о том, что Тбилиси и Киев станут членами альянса, пересмотрено не будет. Так дипломат отреагировал на заявление МИД РФ, в котором Москва потребовала «дезавуировать» решение Бухарестского саммита 2008 года.

«НАТО – уникальная организация, основанная на принципах и в соответствии со своим уставом. Никакая третья сторона не имеет права вмешиваться в решение о расширении НАТО», — сказал Залкалиани.

Глава МИД назвал очевидным, что принятое в Бухаресте решение пересмотрено не будет. «Об этом говорят наши партнеры по НАТО. В то же время двери НАТО открыты для каждой страны, которая стремится в альянс и соответствует критериям, и решать этот вопрос должны НАТО и эта страна. В данном случае, решать Грузии и НАТО», — добавил министр.

Ранее МИД России потребовал от НАТО «на основе принципа равной и неделимой безопасности» выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг требование Москвы, заявив, что все нации в Европе самостоятельно выбирают системы безопасности.