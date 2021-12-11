211210b 007 #новости Йенс Столтенберг, НАТО, Россия
Joint press conference with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and Olaf Scholz, Chancellor of Germany

Генсек НАТО отверг требование России отказаться от расширения альянса

SOVAОт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требование России официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. На совместной с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что каждая страна сама решает, в каких механизмах безопасности хочет участвовать.

«Мы не можем согласиться с попытками России восстановить систему, в которой крупные державы, такие как Россия, имеют сферы влияния, где могут контролировать или решать, что делать другим странам. Мы готовы сесть за стол переговоров с Россией. Но мы не пойдем на компромисс в отношении права каждой нации в Европе выбирать свой путь самостоятельно», — сказал Столтенберг.

По словам генсека, основополагающий принцип о том, что каждая нация сама решает свою судьбу, закреплен во многих документах и соглашениях, которые подписала и Россия – от Хельсинкского Заключительного акта 1975 года до Парижской хартии и многих других договоренностей. «Так что отношения НАТО с Украиной будут решать 30 членов НАТО и Украина, и никто другой», — добавил Столтенберг.

Ранее МИД России потребовал на основе принципа равной и неделимой безопасности выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Москва также настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами альянса ударных систем вооружений на территории соседних с Россией стран, как входящих, так и не входящих в НАТО, поскольку считает, что это создает угрозу ее безопасности.

Россия призывает «дезавуировать» решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО

SOVA

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