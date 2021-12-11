Генсек НАТО отверг требование России отказаться от расширения альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требование России официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. На совместной с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что каждая страна сама решает, в каких механизмах безопасности хочет участвовать.

«Мы не можем согласиться с попытками России восстановить систему, в которой крупные державы, такие как Россия, имеют сферы влияния, где могут контролировать или решать, что делать другим странам. Мы готовы сесть за стол переговоров с Россией. Но мы не пойдем на компромисс в отношении права каждой нации в Европе выбирать свой путь самостоятельно», — сказал Столтенберг.

По словам генсека, основополагающий принцип о том, что каждая нация сама решает свою судьбу, закреплен во многих документах и соглашениях, которые подписала и Россия – от Хельсинкского Заключительного акта 1975 года до Парижской хартии и многих других договоренностей. «Так что отношения НАТО с Украиной будут решать 30 членов НАТО и Украина, и никто другой», — добавил Столтенберг.

Ранее МИД России потребовал на основе принципа равной и неделимой безопасности выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Москва также настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами альянса ударных систем вооружений на территории соседних с Россией стран, как входящих, так и не входящих в НАТО, поскольку считает, что это создает угрозу ее безопасности.